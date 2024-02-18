مسلسلات رمضان 2024| رشا مهدي بالأسود على أفيش سر إلهي

نشرت الفنانة رشا مهدي الملصق الرسمي الخاص بها من مسلسلها الجديد “سر إلهي” التي تطل به هذا العام على جمهورها في رمضان.



وبدأت الفنانة رشا مهدي اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "سر إلهي" في مدينة ٦ أكتوبر ، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وأنهت عدد كبير من مشاهد الديكور الخاص بها.



المسلسل من المنتظر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال ماراثون شهر رمضان المقبل، وتشارك في بطولته روجينا، ومحمد ثروت.

رشا مهدي

وتعود رشا مهدي هذا العام بدور مختلف تماما عنها، بعد حضورها اللافت رمضان الماضي في مسلسل "الكتيبة 101” مع المخرج محمد سلامة.



مسلسل "سر إلهي"يقدم في 15 حلقة، من بطولة روجينا، رشا مهدي، محمد ثروت، وغيرهم، من تأليف أمين جمال، إنتاج كودكس، وإخراج رؤوف عبد العزيز.