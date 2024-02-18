كولر يشتعل غضبا بسبب طلب كهربا ويوجه رسالة خاصة لـ بيبو.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن حالة من الغضب لدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بسبب طلب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، بالتخلف عن الرحلة المقبلة لمواجهة فريق ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وأعرب كولر عن غضبه لخالد بيبو، مدير الكرة، بعد أن أخبره بطلب كهربا عدم السفر إلى غانا بسبب احتفال شقيقته ووافق كولر على طلب اللاعب في البداية، لكنه أبلغ بيبو بضرورة عدم تكرار ذلك في المستقبل، خاصة مع اقتراب مباريات مهمة للفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء غضب كولر بسبب عدم وجود بديل للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست في خط الهجوم، خاصة مع عدم جاهزية الفلسطيني وسام أبو علي لتولي هذا الدور الأساسي، بسبب عدم انسجامه مع باقي اللاعبين وعودته مؤخرًا من الإصابة في عضلة الفخذ.