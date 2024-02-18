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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الصناعة: 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج

أحمد سمير وزير الصناعة
أحمد سمير وزير الصناعة

قال أحمد سمير وزير الصناعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ، إن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج صناعي.

وأضاف تعليقا على ما ذكره النواب من استهداف تصدير بقيمة 100 مليار جنيه :" أوصل ازاي لـ 100 مليار جنيه ، يجب أن يكون عندي قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بـ 100 مليار جنيه ، و احتاج إلى أراضي صناعية لبناء المصانع واحتاج إلى آلات ومعدات وعمالة مدربة و لوجستيات للتخزين ، وآليات لنقل المنتجات للخارج و أسواق أصدر اليها. 

وتابع :" عشان أقدر ادخل الاسواق وأنافسها ،  وهذه الاسواق  مواجهة سعريا أى الاهتمام فيها  للسعر فقط ، و لكن  لو الاسواق تعتمد على الجودة  للجودة ، ساحتاج أكون منافس ، طيب  هنافس إزاي ، وأنا استورد 54 % من مستلزمات الإنتاج ، لكى اصل للهدف ده يجب أن أعمل على تحقيق هذه العوامل".

وزير الصناعه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مستلزمات إنتاج صناعي واردات مصر المصانع

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