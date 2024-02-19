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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفسق والفجور.. تحرك قضائي اليوم لخروج سما المصري من السجن

سما المصرى
سما المصرى

تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الدعوى التى أقامها أشرف ناجي المحامي لإخلاء سبيل سما المصري بعد تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقها.

 

وذكر أشرف ناجي محامي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

 

وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

 

وكان  أشرف ناجي المحامي تقدم بطلب تقصير لمحكمة القضاء الإداري لنظر دعوى إخلاء سبيل  الفنانة سما المصري بعد تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقها.

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