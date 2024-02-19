أستاذ قانون دولي : مصر تتحمل أعباء النزاع العربي الإسرائيلي منذ نشأته|فيديو

قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي، إن مصر أول دولة عربية وقفت و تأثرت بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر تحملت أعباء النزاع العربي الإسرائيلي منذ نشأته وحتى الأن.

مصر أكبر دولة عربية

وأضاف أحمد أبو الوفا خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مصر أكبر دولة عربية، وهي الأكثر دراية بالنزاع العربي الإسرائيلي، لافتاً أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سوف تكون متكاملة، و تشمل جميع نواحي الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وتابع الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي،قائلاً:"الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين من أطول الاحتلالات الحربية في العصر الحديث،ولقد دام هذا الاحتلال أكثر من 75 عاماً"