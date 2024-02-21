محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب بالبدرشين .. اليوم

تنظر محكمة الجيزة اليوم محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

كانت جهات التحقيق، أحالت المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهمين “إكرامي. س”، و"عبد الواحد.ع"، و"باسم. ع"، و"عزت. ش"، و"سها.ع"، هاربين، اتفقوا على خطف الطالب “خ.هـ” وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطفه الثالث والرابع واشترك الباقين معهما في الجريمة.

أضافت التحقيقات أنه حال سير المجني عليه بالطريق العام، أشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات وتم إجباره على توقيع إيصالات أمانة.