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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على المتهمين بخطف طالب داخل سنتر تعليمي بالبدرشين .. اليوم

محكمة
محكمة

تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، اليوم حكمها على المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال داخل سنتر تعليمي وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمركز البدرشين.

جاءت أقوال المجني عليه أمام جهات التحقيق؛ إنه خلال ذهابه إلى درس تعليمي استوقفه متهمان عنوة وهدده أحدهما بسلاح أبيض كان بحوزته واقتاداه إلى سطح عقار دار تعليمي سنتر محتجزين إياه لبضع ساعات، وطلبا منه الإقرار بارتكاب واقعة سرقة، نظير إطلاق سراحه، ثم أطلقوا سراحه، عقب استيلائهما على بطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول الخاصة به كرها عنه، وأجبروه على التوقيع على 5 إيصالات أمانة وتصويرهم مقطع خلوي بذلك.

 قال هاني. ع والد المجني عليه خلال التحقيقات، إنه نما إلى علمه، خطف واحتجاز ابنه بمحل الواقعة، فذهب إليه، وتقابل والمتهمين وتمكن من إطلاق سراحه، كما جاءت أقوال الشاهد الثالث عمر. ع بأنه أبصر شخصين حال استدراجهما للمجني عليه للعقار محل الواقعة سنتر تعليمي.

بينما أضاف أحد الشهود على الواقعة ويدعى يوسف. م زميل المجني عليه، أنه عقب انتهاء درسه التعليمي بمحل الواقعة، استوقفه، متهم عنوة مهددًا إياه بأعمال سلاح أبيض بحوزته واقتاده لسطح العقار محل الواقعة سنتر تعليمي محتجزين إياه لبضع ساعات، طالبين منه الإقرار بارتكاب واقعة سرقة، نظير إطلاق سراحه، ثم أطلقوا سراحه، عقب أن استولوا على بطاقة الرقم القومي الخاصة وهاتفه المحمول وحقيبة مدرسية بداخلها كتب وأوراق دراسية خاصة به كرها عنه، وتصويرهم مقطع فيديو لذلك.

وكشفت التحريات اختطاف المتهمين من الأول إلى الرابع المجني عليهما واحتجازهما والاعتداء عليهما بالضرب والتقاط مقطع فيديو لهما.

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