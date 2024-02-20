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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإدارية العليا تلغي حكم استبعاد حسام المندوه كأمين صندوق نادي الزمالك

صدى البلد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بقبول الطعن المقام من حسام المندوه الحسينى على حكم استبعاده من مجلس ادارة نادى الزمالك، والغت استبعاده كأمين صندوق نادي الزمالك.

 

وكان حسام المندوة الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاستبعاده من انتخابات نادي الزمالك.


وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

حسام المندوه

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