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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم نهائي.. انتخابات نادى الزمالك صحيحة.. الادارية العليا تؤيد المندوة أمينا للصندوق.. الحيثيات المندوة لم يكن موظفا عاما والقانون لايحرم البرلمانيين

نادى الزمالك
نادى الزمالك

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بقبول الطعن المقام من حسام المندوه الحسينى على حكم استبعاده من مجلس ادارة نادى الزمالك، حيث ايدت صحة الانتخاب وفوز حسام المندوه بمنصب أمين صندوق الزمالك.


وقالت المحكمة في حيثياتها، إن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية قد أعلنت عن دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية 2023/2027، وتم فتح باب الترشح لهذه الانتخابات ، فتقدم المندوه  بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق  مجلس إدارة النادي وتم قبول أوراق ترشحه وإدراجه بكشف المرشحين النهائي ،

أضافت المحكمة، أن الطاعن عضو مجلس النواب فى دورته الحالية، وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلى الذى تخضع له.

وأوضحت، أنه ولما كان المندوه من غير العاملين فى هذ الجهات والواردة على سبيل الحصر، فى  المادتين رقمى ( 31) و (354) سالفتى الذكر،  فمن ثم فإن عضويته  فى مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذي يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائي للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادي  قد جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، في الطعن المقام من حسام الدين المندوة الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوة من الترشح علي مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عية والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.

وكان حسام المندوة الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاستبعاده من انتخابات نادي الزمالك.


وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

حسام المندوه المندوه الحسيني

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