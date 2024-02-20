قافلة شاملة لتوقيع الكشف الطبي على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ.. صور

نظمت جمعية الأورمان بكفر الشيخ قافلة طبية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى الأولى بالرعاية بمراكز دسوق وسيدي سالم والبرلس، والقرى المستفادة قرية شابة، والعجوزين وشباس الملح وأبو زيادة مركز دسوق، وقرية عاشور والنجارة وأبو عليوة وأبو عطية والشرقاوي، مركز سيدي سالم، قرية الوهابية وعميرة والحماد مركز البرلس.

وشاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بالتنسيق جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ في جميع التخصصات وتم الكشف على 117 مريضاً من الأسر الأولى بالرعاية الصحية.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ إلى تنظيم القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية.

وأعلن عادل درغام، مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن الجمعية قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ وتحملت جمعية نقل المرضي ذهاباً وإياباً.