السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع توافر السلع الأساسية بالأسواق

قامت لجنة حماية المستهلك ،تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار،بجولة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري.

وذلك في حضور الأستاذ فواز رجب نائب رئيس المدينة ، الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ، الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة ،الدكتور سامي الدهشورى الطب البيطرى، ومسؤولي التموين والتمريض والأغذية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالمحافظة.

اطمأن السكرتير العام المساعد"خلال زيارته لبعض الهابيرات والمحلات ومعرض أهلاً رمضان "على توافر السلع الأساسية و المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات متنوعة منها: 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و8 محاضر لعدم عدم وجود شهادات صحية و12 محضراً لتدني مستوى النظافة و8 محاضر لعدم إصدار فواتير ، و4 محاضر لمنشآت ومراكز طبية خاصة لوجود مخالفات صحية وبيئية ، فيما تم التحفظ على 150كجم لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكيمياويات منتهية الصلاحية.