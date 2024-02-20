الدقي والمهندسين.. تعرف على أماكن الكثافات المرورية بالجيزة.. فيديو

شهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري فى الاتجاه القادم من المنيب اتجاه مناطق القاهرة الجديدة، بسبب زيادة الأحمال.



كما تباطأت حركة سير السيارات بكورنيش النيل للقادم من المعادى اتجاه مناطق وسط البلد ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، أدت لتكدس السيارات أعلى الطريق الدائري للقادم من مناطق القاهرة الجديدة والمعادى اتجاه المنيب بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

وتكونت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف حركة السيارات فى اتجاه المريوطية.