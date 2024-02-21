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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل كروان مشاكل في قضية الفيديوهات الخادشة.. تفاصيل

كروان مشاكل
كروان مشاكل

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل كروان مشاكل، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه في اتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

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القصة الكاملة لقضية كروان مشاكل

كانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة إنجي حمادة شريكة كروان مشاكل في فيديو المطبخ، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها في اتهامها بحيازة المواد المخدرة.

وأدلت المتهمة إنجي حمادة شريكة كروان مشاكل، بأقوالها خلال تحقيقات النيابة العامة معها، في القضية رقم 17401 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، حيث أفادت بأنها نشرت مقطع الفيديو الفاضح مع كروان مشاكل في المطبخ بعدما أعجبها.

وقالت انجي حمادة المذيعة المغمورة شريكة كروان مشاكل، أنها كانت متواجدة في منزلها تقوم بتصوير مقطع لايف وفوجئت بأحد الأشخاص يقوم بطرق باب المنزل، وحين شاهدت من يطرق الباب من الكاميرات، شاهدت أشخاص فذهبت تسألهم وأخبروها بأنهم من المباحث، وطلبوا منها الحضور معهم.

وتابعت شريكة كروان مشاكل في اعترافاتها، عرفت إنهم عايزين أروح معاهم بسبب الفيديو اللي صورته مع كروان مشاكل عشان كان عامل ضجة كبيرة، والناس اتكلمت عليه وساعتها جالي حالة هيستريا وجريت على المطبخ وعورت نفسي بالسكينة لكن ساعتها كسروا الباب ودخلوا وودوني المركز الطبي وبعدها خدوني المديرية.

وفي سياق متصل باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع كروان مشاكل، عقب ترحيله من مديرية أمن سوهاج بعد القبض عليه داخل منزل خالته بمركز طهطا، حيث استمعت النيابة لأقوال كروان مشاكل، حيث قرر بقيامه بالاختباء في منزل خالته بنجع عرب بخواج التابع لقرية الشيخ زين بمركز طهطا، قبل 3 أيام من القبض عليه، خوفا منه من ضبطه في واقعة فيديو المطبخ الذي شاركته فيه الإعلامية المغمورة انجي حمادة.

وقال كروان مشاكل، أنه يعمل سائق توك توك وغير متزوج مثلما قالت شريكته انجي حمادة، كما أن الأخيرة هي من طلبت منه تصوير مقطع الفيديو داخل المطبخ،  مشيرا إلى أن انجي احتالت عليه لتصوير مقطع فيديو والتحصل على مبالغ مالية من جراء الأرباح مع زيادة المشاهدات.

ومثل كروان مشاكل أمام النيابة، للتحقيق معه في اتهامه ببث مقطع فيديو يتضمن التحريض على الفسق والفجور، وذلك بالاشتراك مع المتهمة انجي حمادة المحبوسة على ذمة التحقيقات، بالإضافة لإذاعته مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات خادشة للحياء.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، في أثناء الاختباء لدى «خالته» في إحدى الشقق السكنية، بنطاق مركز طهطا، حيث ضبط CD بحوزته، عليه الفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاص به برفقة انجي حمادة.

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