تأجيل دعوى بطلان فصل 116 عضوا بالنادي الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمد لطفي عادل الديب و115 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف فصلهم من النادي الأهلي لـ 12 مايو.

وطالبت الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين الطالبين.

وعدم تجديد بطاقات عضويتهم وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي، والتهديد بعدم إدراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين الطالبين، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي وإدراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية لجلسة 12 مايو المقبل.



اختصمت الدعوى التي حملت رقم 77/80896 وزير الشباب والرياضة بصفته، ووكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته، المدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.



كان خالد سليمان أبو العلا، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.