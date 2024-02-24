خبير تكنولوجي: توجد منافسة قوية بين الذكاء الاصطناعي والبشري| فيديو

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك منافسة بين الذكاء الاصطناعي و الذكاء البشري، حيث يندرج تحت الذكاء الاصطناعي منافسة قوية للغاية في مجال تكنولوجيا المعلومات.



التفاعل بين المستخدم والألة

وأضاف “السخاوي”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن شركة جوجل من أقدم الشركات المعروفة في مجال البحث، وهي تعتمد في الأساس على إعطائها الكلمة المفتاحية للبحث ومن ثم تعطي المستخدم ما يريده من معلومات.

وأشار المهندس أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي تعتمد في أساسها على التفاعل بين المستخدم والألة، حيث تقوم الألة بتحليل البيانات وتقديم إجابات مقنعة للمستخدم.