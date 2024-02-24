من غير مجهود.. طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

تقدم الحكومة العديد من خدماتها على الإنترنت وذلك فى إطار التحول الرقمي الذي تصبو له الدولة وأيضا تسهيلا على المواطنين وتوفير الوقت والجهد حيث يمكن للمواطن الراغب فى استخراج شهادة تحركات الحصول على الخدمة إلكترونيا.

أهمية شهادة التحركات



وتحظى شهادة التحركات بأهمية كبير حيث أنها من بين الأوراق العامة التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

كما يمكن من خلال شهادة التحركات، توضيح تحركات صاحبها في السفر حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وايضا الجوية.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

وعبر خطوات سهلة يمكن للمواطن الحصول علي شهادة التحركات إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية فكل ما تحتاج إليه جهاز كمبيوتر وانترنت للحصول علي الخدمة.

- تبدأ أولى الخطوات الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

- فى هذه الخطوة يتم تسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع وزارة الداخلية.

- يتم الضغط على الخانة الخاصة بدليل الخدمات وستجدها أعلى الصفحة الرئيسية.

- ستظهر لك جميع الخدمات التي يمكن إجراؤها من الموقع إلكترونيًا.

- النقر على خيار «شهادة التحركات».

- فى هذه الخطوة يتم ملء جميع البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة التابع لها، اسم المنطقة السكنية، نوع الجهة المقدم إليها الطلب واسم الجهة المقدم إليها الشهادة».

- تحديد المدة التي يرغب الشخص في استخراج شهادة التحركات عنها.

- اختيار طريقة الدفع إلكترونيا حتى يتم إتمام تسجيل الطلب

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة تحركات

- خطاب موجه من قبل الجهات الحكومية (التموين – الضرائب – الأحوال المدنية -التجنيد – هيئة التنظيم والإدارة – التأمينات الاجتماعية – الكليات العسكرية) وكذا السفارات المختلفة.

- تتضمن المستندات المطلوبة صورة ضوئية من جواز السفر.

- كما تشمل المستندات المطلوبة صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

شروط استخراج شهادة تحركات

- لا بد من استيفاء جميع البيانات من الاسم الرباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم.

- تتضمن الشروط كتابة البيانات كاملة والتأكّد من صحتها والخاصة بالسنة والمدة المطلوبة وكشف التحركات عنها كذلك، مع اسم المحكمة ورقم القضية.

- ويمكن استخراج شهادة التحركات بصورة مستعجلة من خلال مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في العباسية بالقاهرة.