لو هتسافر.. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

كيفية استخراج شهادة التحركات، التي تقدمها وزارة الداخلية، للراغبين في السفر إلى الخارج ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام، والإنجاز.

أهمية شهادة التحركات 2024

شهادة التحركات وما إجراءات استخراجها؟

إذا رغب المواطن في استخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

يمكن إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية بالدخول على العنوان الإلكترون https://moi.gov.eg

الدخول على الموقع

إنشاء حساب على الموقع

تسجيل دخول

اختيار "إنشاء حساب جديد"

ادخال البيانات الشخصية الصحيحة

ادخال الرقم القومي

استخراج شهادة التحركات أونلاين

شهادة التحركات توضح تحركات صاحبها في السفر، حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وأيضًا الجوية.

شهادة التحركات

موعد استلام شهادة تحركات أونلاين

ويتم استخراج شهادة تحركات إلكترونيا خلال مدة 3 أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، أو إلكترونيًا.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيًا

- الدخول على موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول على الموقع، وفى حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول. - الضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة في الشريط العلوي بالموقع. - الضغط على أيقونة شهادة التحركات ثم تقوم بملء طلب شهادة التحركات، الذي يتطلب إدخال اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، والرقم القومي، والوظيفة، وتاريخ الميلاد، والعنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، وسم الجهة المقدم إليها الشهادة. - يتم تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها. - تقوم بالدفع إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيًا

وهناك مجموعة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر موقع وزارة الداخلية، والتي تشمل ما يلي: