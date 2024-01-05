فى 5 دقائق.. خطوات استخراج شهادة التحركات أونلاين

تقدم الحكومة العديد من خدماتها علي الانترنت وذلك فى إطار التحول الرقمي الذي تصبوا له الدولة وأيضا تسهيلا علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد حيث يمكن للمواطن الراغب فى استخراج شهادة تحركات الحصول على الخدمة إلكترونيا.

أهمية شهادة التحركات



وتحظي شهادة التحركات بأهمية كبير حيث أنها من بين الأوراق العامة التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

كما يمكن من خلال شهادة التحركات، توضيح تحركات صاحبها في السفر حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وايضا الجوية.



خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

وعبر خطوات سهلة يمكن للمواطن الحصول علي شهادة التحركات إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية فكل ما تحتاج إليه جهاز كمبيوتر وانترنت للحصول علي الخدمة.

- يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من أجل الحصول على شهادة التحركات

- فيما تتضمن الخطوة الثانية من أجل استخراج شهادة التحركات إلكترونيا القيام بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب أو القيام بإنشاء حساب جديد والقيام بملئ البيانات فى حالة أول مرة

- وفي هذه الخطوة وبعد تسجيل الدخول يظهر أمامك قسم الخدمات الإلكترونية ما غليك سوي الضغط علي خدمة شهادة التحركات

- وفى هذه الخطوة سيطلب منك ملء طلب شهادة التحركات عليك كتابة البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة وايضا الرقم القومي.

- وتختار فى هذه الخطوة طريقة سداد رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.

خدمات موقع وزارة الداخلية



وتقدم الوزارة عبر الانترنت مجموعة الخدمات الأخري التي يمكن أن يحصل عليها المواطنين بكل سهولة ويسر والتي تتضمن مايلي :-

- طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

- استخراج قيد عائلي مميكن

- يمكن للمواطنين أيضا من الحصول علي قيد فردي

- كما يمكن استخراج وثيقة زواج وثيقة الطلاق

- يمكن الموطنين عبر موقع الوزارة استخراج قيد الوفاة

- كما يمكن عبر الموقع اصدار وثيقة الميلاد

- ويمكن من خلال الموقع الالكتروني أيضا طلب إصدار ملصق إلكتروني

- ويمكن للمواطن أيضا الحصول علي خدمة تجديد رخصة بدل فاقد رخصة المركبة، وأيضا اصدار بدل تالف رخصة المركبة

- الاستعلام عن مخالفات السيارات والمركبات الخاصة