عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى 5 دقائق.. خطوات استخراج شهادة التحركات أونلاين

شهادة التحركات
شهادة التحركات

تقدم الحكومة العديد من خدماتها علي الانترنت وذلك فى إطار التحول الرقمي الذي تصبوا له الدولة وأيضا تسهيلا علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد حيث يمكن للمواطن الراغب فى استخراج شهادة تحركات الحصول على الخدمة إلكترونيا.

أهمية شهادة التحركات 


وتحظي شهادة التحركات بأهمية كبير حيث أنها من بين الأوراق العامة التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

txt

للسفر إلى الخارج.. كيفية استخراج شهادة التحركات بالموبايل

txt

لو مسافر حج .. خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

كما يمكن من خلال شهادة التحركات، توضيح تحركات صاحبها في السفر حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وايضا الجوية.


خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

وعبر خطوات سهلة يمكن للمواطن الحصول علي شهادة التحركات إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية فكل ما تحتاج إليه جهاز كمبيوتر وانترنت للحصول علي الخدمة.

- يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من أجل الحصول على شهادة التحركات

- فيما تتضمن الخطوة الثانية من أجل استخراج شهادة التحركات إلكترونيا القيام بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب أو القيام بإنشاء حساب جديد والقيام بملئ البيانات فى حالة أول مرة

- وفي هذه الخطوة وبعد تسجيل الدخول يظهر أمامك قسم الخدمات الإلكترونية ما غليك سوي الضغط علي خدمة شهادة التحركات

- وفى هذه الخطوة سيطلب منك ملء طلب شهادة التحركات عليك كتابة البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة وايضا الرقم القومي.

- وتختار فى هذه الخطوة طريقة سداد رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.

خدمات موقع وزارة الداخلية


وتقدم الوزارة عبر الانترنت مجموعة الخدمات الأخري التي يمكن أن يحصل عليها المواطنين بكل سهولة ويسر والتي تتضمن مايلي :-

- طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

-  استخراج قيد عائلي مميكن

- يمكن للمواطنين أيضا من الحصول علي قيد فردي

- كما يمكن استخراج وثيقة زواج وثيقة الطلاق

- يمكن الموطنين عبر موقع الوزارة استخراج  قيد الوفاة

txt

لو مسافر حج .. طريقة استخراج شهادة تحركات أون لاين

txt

لو مسافر .. خطوات استخراج جواز السفر المستعجل

- كما يمكن عبر الموقع اصدار وثيقة الميلاد

- ويمكن من خلال الموقع الالكتروني أيضا طلب إصدار ملصق إلكتروني

- ويمكن للمواطن أيضا الحصول علي خدمة تجديد رخصة بدل فاقد رخصة المركبة، وأيضا اصدار بدل تالف رخصة المركبة

-  الاستعلام عن مخالفات السيارات والمركبات الخاصة

شهادة التحركات شهادة التحركات أونلاين شهادة تحركات إلكترونيا استخراج شهادة التحركات خطوات استخراج شهادة تحركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

إمام عاشور يعاني من إصابة ومشاركته مع المنتخب ليست مؤكدة .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

فرصة للعاملين بالخارج.. طريقة استخراج تصريح العمل من الإنترنت

لو مسافر .. خطوات استخراج جواز السفر المستعجل

ترشيحاتنا

حزمة من التشريعات الهامة.. حصاد جلسات النواب 2 – 3 يناير

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل اكبر ورشة تصنيع أسلحة بالفيوم

أكبر مخالفات مرورية خلال 24 ساعة لهذا السبب

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

البيئة: مشروع «جرين شرم» سيدعم السياحة وسيُزيد أعدادهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ