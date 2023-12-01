لو مسافر حج .. خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

يتطلب السفر إلي الحج الكثير من الإجراءات من أجل إتمام عملية السفر والتي من بينها تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها استخراج شهادة تحركات حيث يمكن للمواطنين الحصول علي تلك الخدمة عبر الانترنت.

استخراج شهادة تحركات اونلاين



وتوفر الحكومة العديد من خدماتها اونلاين تسهيلا علي المواطنين وفى إطار التحول الرقمي حيث يمكن للمسافرين الراغبين في الحصول على شهادة التحركات عبر الانترنت وهم فى المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب أو الوقوف في طوابير.

ويمكن للمواطنين استخراج شهادة تحركات من المنزل عبر خطوات بسيطة من خلال الدخول عبر موقع وزارة الداخلية حيث تتيح الوزارة العديد من خدماتها إلكترونيا.

خطوات استخراج شهادة تحركات اونلاين

- الدخول على موقع وزارة الداخلية كخطوة أولى من أجل استخراج شهادة تحركات اونلاين

- إنشاء حساب جديد من خانة تسجيل دخول، ثم اختر إنشاء حساب جديد

- يطلب منك ملئ طلب شهادة التحركات بكل البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة منك والرقم القومي.

- دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

أهمية شهادة التحركات



وتعد شهادة تحركات من بين المستندات الهامة والمطلوبة والتي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

كما يمكن من خلال شهادة التحركات، توضيح تحركات صاحبها في السفر حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وأيضا الجوية.

الأوراق المطلوبة لسفر الحجاج

وتشمل المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج والتي يجب تحضيرها استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج والتي تشمل ما يلي :-

- تتضمن المستندات المطلوبة إحضار أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- كما تشمل فيش حج مميكن.

-وتشمل أيضا المستندات المطلوبة إحضار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- تقديم 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- كما تشمل المستندات المطلوبة استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- تقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- وتتضمن المستندات المطلوبة تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- كما تشمل المستندات المطلوبة تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.



خدمات الكترونية

-يمكن المواطن طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

- إمكانية استخراج قيد عائلي مميكن اونلاين

- كما يمكن للمواطن الحصول علي قيد فردي

- وثيقة زواج وثيقة الطلاق

- استخراج قيد الوفاة

- كما يمكن عبر الموقع اصدار وثيقة الميلاد