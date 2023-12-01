عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر حج .. خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

شهادة تحركات
شهادة تحركات

يتطلب السفر إلي الحج الكثير من الإجراءات من أجل إتمام عملية السفر والتي من بينها  تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها استخراج شهادة تحركات حيث يمكن للمواطنين الحصول علي تلك الخدمة عبر الانترنت.

استخراج شهادة تحركات اونلاين 


وتوفر الحكومة العديد من خدماتها اونلاين تسهيلا علي المواطنين وفى إطار التحول الرقمي حيث يمكن للمسافرين الراغبين في الحصول على شهادة التحركات عبر الانترنت وهم فى المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب أو الوقوف في طوابير.

txt

لأداء الحج.. كيفية استخراج شهادة تحركات أونلاين

txt

لو مسافر حج .. طريقة استخراج شهادة تحركات أون لاين

ويمكن للمواطنين استخراج شهادة تحركات من المنزل عبر خطوات بسيطة من خلال الدخول عبر موقع وزارة الداخلية حيث تتيح الوزارة العديد من خدماتها إلكترونيا.

خطوات استخراج شهادة تحركات اونلاين

-  الدخول على موقع وزارة الداخلية كخطوة أولى من أجل استخراج شهادة تحركات اونلاين

- إنشاء حساب جديد من خانة تسجيل دخول، ثم اختر إنشاء حساب جديد

- يطلب منك ملئ طلب شهادة التحركات بكل البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة منك والرقم القومي.

-   دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

أهمية شهادة التحركات


وتعد شهادة تحركات من بين المستندات الهامة والمطلوبة والتي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

كما يمكن من خلال شهادة التحركات، توضيح تحركات صاحبها في السفر حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وأيضا الجوية.

الأوراق المطلوبة لسفر الحجاج

وتشمل المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج والتي يجب تحضيرها استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج والتي تشمل ما يلي :-

- تتضمن المستندات المطلوبة إحضار أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- كما تشمل  فيش حج مميكن.

-وتشمل أيضا المستندات المطلوبة إحضار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- تقديم 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- كما تشمل المستندات المطلوبة استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- تقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- وتتضمن المستندات المطلوبة تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- كما تشمل المستندات المطلوبة تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

txt

من غير مشاوير.. خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

txt

هل يجوز الحج من الأموال المودعة في البنك؟.. دار الإفتاء تجيب


خدمات الكترونية

-يمكن المواطن  طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

- إمكانية استخراج قيد عائلي مميكن اونلاين

- كما يمكن للمواطن الحصول علي قيد فردي

-  وثيقة زواج وثيقة الطلاق

- استخراج  قيد الوفاة

- كما يمكن عبر الموقع اصدار وثيقة الميلاد

شهادة تحركات استخراج شهادة تحركات خطوات استخراج شهادة تحركات شهادة تحركات إلكترونيا شهادة تحركات اونلاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

فرصتك الأخيرة هذا العام| أرخص برامج الحج في مصر.. الإقامة والخدمات والطيران

لأداء فريضة الحج.. كيفية استخراج فيش جنائي 2023

ترشيحاتنا

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

خطيب الجامع الأزهر: الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في معاملة أسرى الحرب

السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلسكوب جيمس ويب يكتشف كواكب شبيهة بالأرض.. تفاصيل مذهلة

الانتخابات الرئاسية 2024.. السفارات المصرية في الدول اللاتينية تفتح أبوابها أمام الناخبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ