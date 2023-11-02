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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

للسفر إلى الخارج.. كيفية استخراج شهادة التحركات بالموبايل

صدى البلد

شهادة التحركات يبحث عنها المواطنين الراغبين في السفر ، وتقدمها وزارة الداخلية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام، والإنجاز.

إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

  • يمكن إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية بالدخول على العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.
  • الدخول على الموقع
  • إنشاء حساب على الموقع
  • تسجيل دخول
  • اختيار "إنشاء حساب جديد"
  • ادخال البيانات الشخصية الصحيحة
  • ادخال الرقم القومي

استخراج شهادة التحركات أونلاين

وتعد شهادة التحركات من بين المستندات الهامة التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

توضح شهادة التحركات، تحركات صاحبها في السفر، حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وأيضًا الجوية.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيًا

  1. - الدخول على موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول على الموقع، وفى حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.
  2. - الضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة في الشريط العلوي بالموقع.
  3. - الضغط على أيقونة شهادة التحركات ثم تقوم بملء طلب شهادة التحركات، الذي يتطلب إدخال اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، والرقم القومي، والوظيفة، وتاريخ الميلاد، والعنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، وسم الجهة المقدم إليها الشهادة.
  4. -  يتم تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها.
  5. - تقوم بالدفع إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

موعد استلام شهادة تحركات أونلاين

ويتم استخراج شهادة تحركات إلكترونيا خلال مدة 3 أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، أو إلكترونيًا.

شهادة التحركات 2023

ما هى شهادة التحركات وما إجراءات استخراجها؟
إذا رغب المواطن في استخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيًا 

وهناك مجموعة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر  موقع وزارة الداخلية، والتي تشمل ما يلي:

  1. - استخراج قيد الوفاة.
  2. - كما يمكن عبر الموقع إصدار وثيقة الميلاد.
  3. - ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني أيضا طلب إصدار ملصق إلكتروني.
  4. - يمكن تقديم طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.
  5. - كما توفر الوزارة إمكانية استخراج قيد عائلي مميكن أونلاين.
  6. - كما يمكن للمواطن الحصول على قيد فردي.
  7. -  الحصول على وثيقة زواج ووثيقة طلاق.
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