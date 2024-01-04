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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر .. خطوات استخراج جواز السفر المستعجل

جواز السفر
جواز السفر

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر وتجهيز الأوراق اللازمة من أجل اتمام عملية السفر والتي تبدأ باستخراج جواز السفر .

 وتسهيلا على المسافر الراغب استخراج أو  تجديد جواز السفر تقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت .

المستندات المطلوبة لـ استخراج جواز السفر 


وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز السفر وتتضمن مايلي:-

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اعرف خطوات استخراج بدل فاقد جواز السفر| خدمات

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لو ضاع منك.. كم تبلغ رسوم استخراج جواز السفر بدل فاقد؟

- تشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

- كما تشمل أيضا صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

- وتتضمن مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد  + 2 صورة.

- تشمل صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

- بالنسبة المستندات المطلوبة للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- يتم تقديم اصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل

وجاءت خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024 على النحو الآتي:

- يقوم الراغب فى استخراج جواز السفر بالتوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

- وفى هذه الخطوة يقوم بسحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

- استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة.

تكلفة استخراج جواز سفر 2024

- جواز سفر عادي وتكون تكلفته 505 جنيها، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

- جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 755 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين

- يلزم الدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

-فى هذه الخطوة سيتم  تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

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اعرف خطوات استخراج بدل فاقد جواز السفر| خدمات

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هل من الضرورى وجود جواز السفر معي عند التصويت؟.. الهيئة الوطنية ترد

- يتعين عليك القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

-  سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

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