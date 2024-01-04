لو مسافر .. خطوات استخراج جواز السفر المستعجل

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر وتجهيز الأوراق اللازمة من أجل اتمام عملية السفر والتي تبدأ باستخراج جواز السفر .

وتسهيلا على المسافر الراغب استخراج أو تجديد جواز السفر تقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت .

المستندات المطلوبة لـ استخراج جواز السفر



وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز السفر وتتضمن مايلي:-

- تشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

- كما تشمل أيضا صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

- وتتضمن مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد + 2 صورة.

- تشمل صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

- بالنسبة المستندات المطلوبة للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- يتم تقديم اصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل

وجاءت خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024 على النحو الآتي:

- يقوم الراغب فى استخراج جواز السفر بالتوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

- وفى هذه الخطوة يقوم بسحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

- استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة.

تكلفة استخراج جواز سفر 2024

- جواز سفر عادي وتكون تكلفته 505 جنيها، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

- جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 755 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين

- يلزم الدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

-فى هذه الخطوة سيتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- يتعين عليك القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

- سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.