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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو ضاع منك.. كم تبلغ رسوم استخراج جواز السفر بدل فاقد؟

جواز السفر
جواز السفر

يعد جواز السفر من بين المستندات المهمة التى يحتاجها المواطنين كثيروا السفر وتسهيلا على المسافر أو الراغب فى تجديد جواز السفر تقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت فى ظل التحول الرقمي وتوفير الوقت  والجهد.

خطوات تجديد جواز السفر  أون لاين

ويمكن للمواطن الراغب في تجديد  جواز السفر أون لاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتطلب فقط موبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت للدخول لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات .

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ويعد جواز السفر الوثيقة الرسمية للسفر خارج مصر وعليه هناك رسوم يتم سدادها من أجل استخراج جواز السفر سواء كان لأول مرة أو بدل فاقد أو تالف.

وتتضمن رسوم استخراج جواز السفر، أو استخراج جواز السفر بدل تالف أو فاقد بالنسبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة  505 جنيهات، على أن يكون هذا المبلغ شامل الرسوم المقررة، بالإضافة إلى قيمة التكلفة الفعلية سواء لإصداره أو طباعته أو علامات تأمينه.

رسوم استخراج جواز السفر 2023 بدل فاقد أو تالف


فيما يتم سداد رسوم استخراج جواز السفر بدل فاقد أو تالف لن تتجاوز مبلغ الـ755 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهاد ميلاد مميكنة لمن هم أقل من 15 عامًا.

- مستند التجنيد للذكور.

- المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبت بالرقم القومي.

- 3 صور 4x6 بخلفية بيضاء، تكون الصورة ملونة وحديثة.

- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

خطوات تجديد جواز السفر  إلكترونيا

وتحتاج من أجل تجديد جواز السفر موبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت للدخول والدخول لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات

- و من أجل تجديد جواز السفر الضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل للموقع لإنشاء حساب بكلمة مرور خاصة بالمستخدم.

- ويقوم المواطن الراغب فى تجديد جواز السفر فى هذه الخطوة بإدخال البيانات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أون لاين.

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- ويطلب فى هذه الخطوة من المواطن الراغب فى استخراج جواز السفر أون لاين ارفاق مجموعة من البيانات الأخري مثل الرقم القومي وصورة من البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى إدخال صورة شخصية مقاس 4×6 على أن تكون بخلفية بيضاء.

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