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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيديو السحر والتحرش ومرض الثعلبة وحقيقة ظهورها مع رامز..سالى عبد السلام ضيفة صدى البلد

سالى عبد السلام
سالى عبد السلام

حلت الإعلامية سالى عبد السلام ضيفة على موقع صدى البلد، فى أول ظهور إعلامى لها بعد زواجها وبعد تعرضها للسحر والذى كشفت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتحدثت سالى عبد السلام عن خلافاتها مع زوجها حتى وقع  الطلاق بينهما لمدة قصيرة وعادا مرة أخرى كزوجين، وتطرقت أيضا إلى واقعة تعرضها للتحرش وما فعلته مع المتحرش.

وكشفت سالى عن تعرضها للاكتئاب نتيجة برنامجها "قصة حقيقية" وتحدثت أيضا عن مرض الثعلبة الذى أصابها ما يقرب من 6 مرات والذى كان سببا فى زيادة وزنها بسبب تناولها أدوية تحتوي على الكورتيزون وهو ما دفعها إلى إجراء عملية للتخسيس.

وتحدثت سالى عبد السلام خلال الندوة عن حقيقة ظهورها فى برنامج رامز جلال الجديد والذى يحمل اسم "رامز قفل اللعبة" وتطرقت أيضا إلى الحديث عن رأيها فى رضوى الشربينى وياسمين عز وما تعرضت له شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

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سالى عبد السلام

وحرصت المذيعة سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سالي عبد السلام في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت جلد باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد
الاعلامية سالي عبد السلام برنامج رامز جلال الجديد رضوي الشربيني وياسمين عز سالي عبد السلام رضوي الشربيني رامز قفل اللعبة حسام حبيب شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

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فيديو السحر والتحرش ومرض الثعلبة وحقيقة ظهورها مع رامز..سالى عبد السلام ضيفة صدى البلد


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