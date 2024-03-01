ضربني وشد شعري.. حورية فرغلى تكشف سبب انفصالها عن هيثم أحمد زكي

حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على الإعلامية إنجي على فى برنامج أسرار النجوم على إذاعة نجوم إف أم.



وتحدثت حورية خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية والعملية وأهمها علاقتها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

وقالت حورية أنه كان هناك بداية علاقة حب بينها وبين هيثم أثناء تصوير مسلسل دوران شبرا، لكنها انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة قائلة: كان هناك بداية علاقة حب بيني وبين هيثم وقت تصوير مسلسل دوران شبرا.



وأضافت:" أثناء تصوير المسلسل توفيت والدة زميلنا هاني عادل وعندما قمت بتقديم العزاء لهاني، تحول هيثم لشخص ثانٍ وشدني من شعري وسبني بألفاظ خارجة وفى نهاية الخناقة قالى ياطنط"



وتابعت حورية: قالى ياطنط علشان كان الفرق بينا 6 سنوات وبعدها نهيت علاقتي بيه وفضلت أننا نكون زملاء عمل فقط.









حورية فرغلى

وقد نشرت الفنانة حورية فرغلي فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، ثاني حلقات يوميات حورية وميدو التى قد أعلنت عنها خلال الايام الماضية.

وظهرت حورية فرغلي فى الفيديو ، وهى تتناول الشيكولاتة ، ليرد عليها الأخر ، معلقًا: أنا شبعت ،هو دا غدانا انهاردة ولا ايه.

وقد روجت حورية فرغلي خلال الأيام الماضية ، عن طرح سلسلة حلقات بشكل يومي تدعي “ يوميات حورية وميدو” ، بمشاركة شاب من خارج الوسط الفني.

وتصدر اسم الفنانة حورية فرغلي، والإعلامي العراقي نزار الفارس، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تم تداول الحديث عن العلاقة بينهما.

كانت الفنانة حورية فرغلي قد أوضحت في تصريحات سابقة عن رغبة الإعلامي العراقي نزار الفارس، في الزواج منها، لكنها رفضت رغم إلحاحه على الأمر، حيث قالت:

«نزار بكى بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته».