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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ميتالك.. شاهيناز تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات الأنستجرام، بعض الصور الجديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت شاهيناز في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة ولكن أتسم التصميم باللون الرمادي الغامق القريب من الميتالك.

وأنتعلت شاهيناز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الرمادي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شاهيناز 
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