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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعوات لإحياء "بئر نبي الله يحيى" بطور سيناء

دعوات لإحياء مزار
دعوات لإحياء مزار بئر نبي الله يحيي

دعا عدد من سكان وادي طور سيناء لإحياء بئر نبي الله يحيي، وأن يصبح مزار تاريخي وخاصة أنه يقع في منطقة هامة بالقرب من منطقة آثار دير الطور القديم، وكذلك بالقرب من حمام موسي  أيقونة السياحة العلاجية . 


وقال يحيي بدر من سكان طور سيناء، إن هذا البئر موجود منذ مئات السنين  وأطلق عليه " بئر الحياة " حيث كانت مياهه عذبه يشرب منه كل سكان طور ودعا بدر لإحياء بئر نبي الله يحيى .


وأضاف محمد عبد الرحمن رئيس قرية وادي طور سيناء إن بئر سيدنا يحيي عليه السلام أثر هام مشيرا إلى  الروايات تقول ان سيدنا يحيي كان مارا بقومه من هذه المنطقة وحفروا هذا البئر العذب مشيرا إلي أنه سوف يشهد اهتمام خلال الفترة القادمة .


ومن جانبه أكد أيمن الفرماوي مدير آثار جنوب سيناء إن بئر نبي الله يحيي غير مصنف كأثر لكنه بئر تاريخي ومزار هام حيث يقع في منطقة أثرية بين دير الوادي ووادي الأعوج  الذي كان المكان الأول الرهبنة في سيناء.


وطالب الشيخ عودة عفنان من بدو جنوب سيناء بإحياء هذا البئر  الذي يعتبر مكان للتراث  والطور القديمة وهو موجود وسط واحة نخيل ومنازل مبنية منذ مئات السنين بالطمي والطين .


وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان  مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أنه بالرغم من عدم تسجيل بئر يحيي  بقرية الوادى بطور سيناء كأثر وعدم خضوعه لقانون حماية الآثار إلا أنه له أهمية سياحية كبري  رغم أنه غير مسجل  مشيرا إلي أن الحكايات المتداولة  من أهل سيناء  خاصة من السكان المحيطين بالبئر  أن نبي الله يحيي كان يمر بجيشه وشعروا بالعطش الشديد فقاموا بحفر البئر ليشرب منه هو وجيشه ويتركه لأهل المنطقة ولكن مع الزمن تدهور حالة.


وأضاف ريحان أنه رغم احترامه للروايات المتداولة من أهل المنطقة ولكنه لا يوجد دليل من القرآن الكريم والتوراة على صحة من تداول من روايات  مشيرا إلى أن البئر ذات قيمة تراثية  لوقوعه داخل منطقة الطور القديمة  وهي أقدم من نشأت بها الرهبنة  على مستوى العالم  والتي تضم وادي الأعوج ودير الوادي المجاور للبئر وهي منطقة مباركة لجأ إليها المتوحدين الاوائل بسيناء  هروبا من الاضطهاد الروماني.

وقدم الدكتور ريحان بمشروع متكامل إلى وزارة السياحة والآثار لتطوير المناطق السياحية  ويمكن أن يشمل التطوير بئر يحيي التاريخي  وإصلاح حال البئر وتوفير صنابير مياه للشرب منه لبركة المكان  و قدسيته وان يصب ذلك في صالح تجميل المنطقة وتطويرها وتنشيطها سياحيا.
 

بئر نبي الله يحيي

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جنوب سيناء أهالي طور سيناء بئر نبي الله يحيي

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