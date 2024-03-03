قرار عاجل فى دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ، تأجيل دعوى قضائية تطالب باستبعاد كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي للمحامين، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل، لجلسة 6 مارس من الشهر الجاري.

الدعوى تختصم نقيب المحامين

حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.