أعلنت شركة أوبل الألمانية عن الإصدار الخاص من سياراتها الجديدة أوبل Yes أوف كورسا الكهربائية ، وتنتمي أوف كورسا الكهربائية لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

أوبل أوف كورسا الكهربائية تباع بهذا السعر

- مواصفات أوبل Yes أوف كورسا الكهربائية :

يظهر الإصدار الخاص أوبل Yes أوف كورسا الكهربائية الجديدة بطلاء ثنائي اللون ، وبها سقف مطلي باللون الأسود، و بها عجلات سوداء مصنوعة من معدن خفيف مقاس 16 بوصة.

أوبل أوف كورسا الكهربائية تباع بهذا السعر

زودت سيارة أوبل Yes أوف كورسا الكهربائية بمقاعد رياضية عليها كسوة من القماش بالإضافة إلى نظام البدء بدون المفتاح، وتكييف هواء أوتوماتيك، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، وبها وظيفة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وجوجل أندرويد أوتو.

- محرك أوبل Yes أوف كورسا الكهربائية :

أوبل أوف كورسا الكهربائية تباع بهذا السعر

تحصل سيارة أوبل Yes أوف كورسا علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 136 حصان، ويصل عزم دورانها الي 260 نيوتن/متر، وبها بطارية سعه 50 كيلووات/ساعة ، وبالتال يمكن لسيارة Yes أوف كورسا ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 375 كم/ساعة .

- سعر أوبل Yes أوف كورسا الكهربائية :

أوبل أوف كورسا الكهربائية تباع بهذا السعر

ستباع سيارة أوبل Yes أوف كورسا الكهربائية التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك بسعر 30 ألف يورو، أي ما يعادل مليون جنيه مصري تقريباً .