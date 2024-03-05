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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفن جثمان مسن لقى مصرعه في حادث مروري بالجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان مسن لقى مصرعه في حادث مروري على طريق حدائق أكتوبر، واستعلمت عن الحالة الصحية الخاص بنجله.

وكانت سيارة نقل أطاحت بأخرى ملاكي يستقلها مسن وابنته على طريق حدائق أكتوبر، وأسفر الحادث عن مصرع الأب وإصابة الابنة.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـص تبين اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي قيادة مسن وبرفقته ابنته.

تسبب الحادث في وفاة الأول وإصابة الثانية، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تمكنت القوات من التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة اصطدام سيارة نقل اصطدام سيارة شرطة حدائق أكتوبر سيارة ملاكى

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