أخبار العالم| سقوط 8 شهداء في خان يونس.. الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ لاستهداف حاوية سويسرية.. السعودية ترفض المساس بالأونروا في غزة.. الصين ترفع إنفاقها العسكري

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استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كشف الجيش الأميركي عن أن الحوثيين أطلقوا صواريخ مضادة للسفن صباح اليوم الثلاثاء جنوب البحر الأحمر وخليج عدن

قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل،إن المملكة ترفض المساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل حرباً

اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

كشفت السلطات في هايتي، الاثنين، عن سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب المطار الدولي في العاصمة بورت أو برانس، بحسب رويترز.

أعلن حزب الله عن مقتل ثلاثة مسعفين في قصف إسرائيلي طال مركزا للهيئة الصحية الإسلامية التابعة له في جنوب لبنان، ولاحقا الرد على ذلك بإطلاق صواريخ

أعلنت الصين عن زياردة إنفاقها العسكري بأعلى وتيرة منذ أربع سنوات، محذرة من تصاعد التهديدات الخارجية.