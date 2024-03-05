أخبار العالم| سقوط 8 شهداء في خان يونس.. الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ لاستهداف حاوية سويسرية.. السعودية ترفض المساس بالأونروا في غزة.. الصين ترفع إنفاقها العسكري

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سقوط 8 شهداء في اقتحام جنود الاحتلال لمنزل بخان يونس
استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ مضادة للسفن استهدفت حاوية سويسرية في خليج عدن
كشف الجيش الأميركي عن أن الحوثيين أطلقوا صواريخ مضادة للسفن صباح اليوم الثلاثاء جنوب البحر الأحمر وخليج عدن
السعودية تعلن رفضها المساس بدور وكالة الأونروا في قطاع غزة
قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل،إن المملكة ترفض المساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل حرباً
القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في خان يونس
اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.
سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب المطار الدولي بالعاصمة في هايتي
كشفت السلطات في هايتي، الاثنين، عن سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب المطار الدولي في العاصمة بورت أو برانس، بحسب رويترز.
بعد مقتل 3 مسعفين له.. حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي
أعلن حزب الله عن مقتل ثلاثة مسعفين في قصف إسرائيلي طال مركزا للهيئة الصحية الإسلامية التابعة له في جنوب لبنان، ولاحقا الرد على ذلك بإطلاق صواريخ
الصين تعلن عن زياردة إنفاقها العسكري بأعلى وتيرة في 2024
أعلنت الصين عن زياردة إنفاقها العسكري بأعلى وتيرة منذ أربع سنوات، محذرة من تصاعد التهديدات الخارجية.