الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ مضادة للسفن استهدفت حاوية سويسرية في خليج عدن

كشف الجيش الأميركي عن أن الحوثيين أطلقوا صواريخ مضادة للسفن صباح اليوم الثلاثاء جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكر في بيان نشرته وسائل الاعلام الامريكية ، أن الصواريخ الحوثية استهدفت حاويات مملوكة لجهة سويسرية بخليج عدن.

وأضاف: استهدفنا صاروخين كروز مضادين للسفن شكلا تهديدا وشيكا في البحر الأحمر.



وفي وقت سابق، غرقت سفينة شحن بريطانية استهدفها الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر بعد تعرضها لأضرار جراء الهجوم.

وتعرضت السفينة، التي تُعرف باسم روبيمار، للقصف بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير في مضيق باب المندب.

وأكد المسئولون، وفقا لما نشرته الإندبندنت، غرق السفينة روبيمار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تدمير السفينة بالكامل وسط الصراع المتصاعد بين الحوثيين وخصومهم.

ويأتي الهجوم وسط سلسلة من هجمات الحوثيين على السفن التي تمر عبر الممر المائي الاستراتيجي، مما أدى إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.