السعودية تعلن رفضها المساس بدور وكالة الأونروا في قطاع غزة

قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل،إن المملكة ترفض المساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل حرباً منذ خمسة أشهر أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص وشرّدت أكثر من 80 في المائة من سكانه.

وأبلغ الواصل جلسة لمجلس الأمن تناولت عمل الأونروا في ظل اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بالانتماء لحركة حماس الفلسطينية أن بلاده تؤكد على اهتمامها المستمر بدعم الأونروا لتنفيذ ولايتها التامة وتحذّر من محاولات تصفيتها.

وأضاف الواصل أن السعودية تنظر في جميع سبل إنقاذ الأونروا من العجز عن تقديم خدماتها، مشيراً إلى تقديم دعم مالي إضافي سيتم الإعلان عنه قريباً.

وقال أيضاً نؤكد على مركزية استمرار عمل الأونروا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الاستقرار الإقليمي.

وتابع أن السعودية تستنكر حملة التحريض المتواصل التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الأونروا ورغبتها في تصفية وجودها.

وجدد المندوب السعودي أيضاً إدانة بلاده للعدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً قطاع غزة.

وقال نجدد المطالبة باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني.

ووصفت ممثلة البعثة الأمريكية في الجلسة ليزا كارتي المساعدات التي تقدم في قطاع غزة بأنها قاصرة.

وقالت كارتي نؤكد الحاجة لتوسيع الوصول الإنساني لغزة والحاجة لضمان فتح المعابر الحدودية وفتح المزيد منها.