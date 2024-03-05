لماذا قام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لشيكابالا وسامسون؟| تفاصيل

خاض الزمالك مرانه اليوم على ملعب أكاديمية المهد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وبدأ المران الأول للفريق ببرنامج بدني خاص وضعه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وقام لاعبو الفريق بخوض تدريبات بدنية خاصة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال، من خلال أدوات تم استقدامها لملعب التمرين.

تأتي هذه الفقرة من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل الاستعداد بأفضل شكل للمباراة المقبلة .

وشهد المران حضور حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، بالإضافة إلى الدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس إدارة القلعة البيضاء لمؤازرة الفريق.

كما حرص لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على تنظيم ممر شرفي لكل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا ثنائي الأبيض، احتفالا بعيد ميلادهما، وسط تهنئة من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لهما.

وألقى جوميز، عدة محاضرات فنية على اللاعبين لشرح العديد من التعليمات والأفكار الفنية والخططية، وقام البرتغالي بتكليف بعض اللاعبين بعدة مهام خاصة داخل أرضية الملعب، يتم تنفيذها خلال المران في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة .