أسامة كمال: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تستمر لليلة رمضان

أعرب الإعلامي اسامة كمال، عن أمانيه الوصول باتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ممثلة بريطانيا تحدثت عن أن المفاوضات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية هي الطريق الوحيد لنفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن مصدر رفيع المستوى يؤكد استمرار مفاوضات القاهرة بخصوص الهدنة في غزة وهناك مصاعب تواجه المباحثات، مؤكدًا أن هناك أقاويل بأن هذه المباحثات انتهت بالفشل وأنها لن تستكمل ولكن التصريحات التي خرجت من المسؤولين المصريين أن المحادثات مستمرة.

وأضاف أنه في توقعه الشخصي أن هذه المفاوضات ستكون حالة من حالات الضغط بين الطرفين وكل الطرف يحاول يحقق أكبر قدر من المكاسب وتستمر هذه المباحثات حتى ليلة رمضان، منوهًا بأن موقع "والا" الإسرائيلي أكد على أن هناك تحذيرات للجيش الإسرائيلي من عمليات عسكرية مباغته للمقاومة، وأن الجيش غير قادر على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ويهدر الوقت في غزة.

وتابع: مازال الجانب الأمريكي والإسرائيلي يتحدثون عن عملية عسكرية متوقع الحدوث في رفح الفلسطينية، رغم وجود مباحثات ومفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، موضحًا أن أمريكا موافقة على عملية برية في رفح الفلسطينية، ورغم ذلك أمريكا تهاجم إسرائيل بسبب عرقلة المساعدات.