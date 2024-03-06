ضياء رشوان: الرؤية المصرية بشأن غزة هي الأكثر قربا من تفكير العالم

علق ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار الأمن الوطني البحريني الركن ناصر بن حمد آل خليفة، قائلا إن هذا يعد جزءا من عشرات اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي منذ 7 أكتوبر الماضي فيما يتعلق بالأزمة في الإقليم وتحديدا في غزة وانعكاساتها في المنطقة.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذا اللقاء يضاف إلى عشرات سبقته في محاولات مصر للترويج لرؤيتها، والتي أصبحت اليوم هي الأكثر قربا من تفكير العالم، وتتمثل في إيقاف إطلاق النار فورا، والحل في دولة فلسطينية مستقلة يدعى إليها أولا قبل أن تبدأ المباحثات ويعترف بها العالم، ووقف إطلاق النار لا بد أن يتضمن إنفاذ المساعدات الإنسانية بأكبر قدر ممكن إلى غزة والإفراج عن المحتجزين والرهائن.

وأكد أن الجهد المصري متواصل ولم يتوقف طوال خمس حروب سابقة، والأمور ليست مجرد وليدة اللحظة هذه المرة، ولكن في كل الحروب السابقة على غزة منذ 2008 و2009 حتى اليوم واللحظة الجهود المصرية تتم ويكون هناك تدخل مصري يؤدي لوقف إطلاق النار وتوقف الحرب.