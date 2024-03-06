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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدًا.. حفلان متتاليان لأم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس

صدى البلد

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، غدا الخميس ٧ مارس ، في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال؛ بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

ويأتي الحفلان، ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء، حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، في ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم الساعة 8 مساء الثلاثاء 27 فبراير علي المسرح الكبير .

ويتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق منها أمل حياتي ، الأطلال ، حيرت قلبي وفكرونى إلى جانب موسيقي إلى سيدتى .. أداء رحاب عمر .حنان الخولي ، صابرين النجيلي واسماء كمال .

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية.

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