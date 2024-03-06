التحالف الدولي يقدم الدعم لسفينة أمريكية تعرضت لهجوم قبالة سواحل عدن اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن التحالف الدولي يقدم الدعم للسفينة التجارية الأمريكية التي أصيبت جراء استهدافها بالقرب من سواحل عدن اليمنية.

وذكرت أمبري أنه فيما يتعلق بناقلة البضائع بالقرب من عدن في اليمن، فقدت أكدت التقارير أن الناقلة تعرضت للقصف وتعرضت لأضرار، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

وذكرت تقارير أخرى أن عمليات الإنقاذ جارية، وأن افراد من الطاقم هربوا بالفعل على متن قوارب النجاة.

وافادت أمبري بأن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الهندية صارت بالقرب من السفينة المتضررة.

وسبق وقالت شركة أمبري البريطانية اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم بربادوس قبالة ميناء عدن في جنوب اليمن.

وأضافت أمبري ان السفينة، التي تتواجد على بعد حوالي 57 ميلاً بحريًا جنوب غرب عدن، تم تحذيرها من قبل كيان عرف نفسه على أنه دورية للبحرية اليمنية، وأمر السفينة بتغيير مسارها.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إن السفن في المنطقة المجاورة أبلغت عن دوي انفجار قوي وظهور عمود كبير من الدخان.