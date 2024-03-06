بعد 15 عاما.. الأوبرا تعيد إنتاج كارمن| تفاصيل

أنهت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد البروفات النهائية استعدادا لاطلاق عرض اوبرا كارمن والذى يقدم بعد غياب 15 عاما وذلك مساء أيام الأربعاء والجمعة 6 ، 8 مارس والخميس ، الجمعة ، الأحد ، الاثنين 18 ، 19 ، 21 ، 22 ابريل علي المسرح الكبير .

وضع موسيقى أوبرا كارمن الفرنسي جورج بيزيه قيادة المايسترو نادر عباسي ومن اخراج حازم طايل ، تصميم الديكور محمد عبد الرازق والإضاءة لـ ياسر شعلان مدرب الكورال مينا حنا وتصميم رقصات ارمينيا كامل وتلعب دور كارمن الميتزوسوبرانو الفرنسية مارى كارال التى تستضيفها الأوبرا لأول مرة .

يؤدى العرض نجوم فرقة أوبرا القاهرة بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة باليه أوبرا القاهرة مع كورال أوبرا القاهرة.