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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد 15 عاما.. الأوبرا تعيد إنتاج كارمن| تفاصيل

عرض أوبرا كارمن
عرض أوبرا كارمن

أنهت دار  الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد البروفات النهائية استعدادا لاطلاق عرض اوبرا كارمن والذى يقدم بعد غياب 15 عاما وذلك مساء أيام الأربعاء والجمعة 6 ، 8 مارس والخميس ، الجمعة ، الأحد ، الاثنين 18 ، 19 ، 21 ، 22 ابريل  علي المسرح الكبير .

 

وضع موسيقى أوبرا كارمن الفرنسي جورج بيزيه قيادة المايسترو نادر عباسي ومن اخراج حازم طايل ، تصميم الديكور محمد عبد الرازق والإضاءة لـ ياسر شعلان  مدرب الكورال مينا حنا وتصميم رقصات ارمينيا كامل وتلعب دور كارمن الميتزوسوبرانو الفرنسية مارى كارال التى تستضيفها الأوبرا لأول مرة .

يؤدى العرض نجوم فرقة أوبرا القاهرة بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة باليه أوبرا القاهرة مع كورال أوبرا القاهرة.

عرض اوبرا كارمن اوبرا كارمن دار الاوبرا المصرية

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