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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| كوبرا بورن VZ الـ SUV الكهربائية

كوبرا بورن VZ الـ
كوبرا بورن VZ الـ SUV الكهربائية

كشفت شركة كوبرا الإسبانية عن طرازها الجديد كوبرا بورن VZ الكهربائية ، وتنتمي بورن VZ  لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

كوبرا بورن VZ الـ SUV الكهربائية

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- محرك كوبرا بورن VZ الكهربائية :

كوبرا بورن VZ الـ SUV الكهربائية

تحصل سيارة كوبرا بورن VZ الكهربائية علي قوتها من محرك يخرج قوة 240 كيلووات، وبها عزم دوران يصل الي 545 نيوتن/متر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

كوبرا بورن VZ الـ SUV الكهربائية

ويمكن لسيارة كوبرا بورن VZ ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 570 كم/ساعة ، وتمتلك بطارية سعه 79 كيلووات/ساعة ، ويتم شحنها من 10 % الي 80 % في مدة تصل الي 25 دقيقة .

- مواصفات كوبرا بورن VZ الكهربائية :

كوبرا بورن VZ الـ SUV الكهربائية

تمتلك سيارة كوبرا بورن VZ الكهربائية العديد من المميزات الحديثة منها، مجموعة تعليق رياضية، ونظام توجيه رياضي، ونظام كبح فائق، وبها عجلات مصنوعة من الألومنيوم مقاس20 بوصة، وشاشة لـ نظام الملتيميديا مقاس 12.9 بوصة ، وبها نظام صوتي فائق، ونظام إضاءة LED، وبها نظام الصف عن بعد ، وكاميرا ، ومساعد الضوء العالي ، ومحذر الخروج من السيارة.

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