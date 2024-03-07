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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنية لعامل بمحل وعاطل لإتهامهم بحيازة ومزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٧٥٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات القناطر الخيرية المقيدة برقم ٢٠٤٦ كلي جنوب بنها، و "إسلام م ف" ٢٤ سنة - عامل بمحل - مقيم في شبر شهاب - القناطر الخيرية - القليوبية، و "مسلم س س" ٢٤ سنة - مقيم في كفر الشرفا الغربي مركز القناطر الخيرية عنوان آخر في الحوالة - القناطر الخيرية - القليوبية،  لأنهما في يوم ٢٠٢٢/٥/٢٠ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية، حازا المتهمين مواد مخدرة مختلفة الأنواع بقصد بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

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