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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ووقف الحرب..

حماس: لا هدنة في غزة قبل رمضان ولا تنازل عن عودة النازحين

ارشيفي
ارشيفي

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس حسام بدران : على الأرجح قد لا تكون هناك هدنة في غزة قبل رمضان.

وأضاف بدران في تصريحات صحفية له " مواقف إسرائيل السلبية أعاقت توصل مفاوضات القاهرة إلى هدنة.

وتابع القيادي بحركة حماس :الحركة تعقد مشاورات داخلية مكثفة لحسم مستقبل الاتفاق.

وأكد حسام بدران انه لا تنازل عن عودة النازحين ووقف الحرب ، مضيفا" عدنا من مفاوضات القاهرة ولم نقدم أي تنازلات.

وكان باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، أكد  في وقت سابق إن الحركة ليست لها مطالب إعجازية من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وإنها "تُظهر مرونة كبيرة في ما يتعلق بموضوع صفقة تبادل الأسرى إذا وافق العدو على شروطها.

وقال في تصريحات له :" لكن المشكلة تكمن في شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن ورائه الإدارة الأميركية.

وأضاف : نتحدث عن وقف إطلاق النار وليس تهدئة إنسانية كما تريد الإدارة الأميركية، ونحن نتحدث عن الحق في انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونحن نتحدث عن عودة النازحين إلى بيوتهم" التي نزحوا منها.

 
وختم تصريحاته قائلا : مطالب الحركة طبيعية جدا ومنطقية، وعلى العكس فمن المفترض أن تكون المطالب أشد بكثير، والأصل أن يعاقب الاحتلال على ما ارتكبه من مجازر وجرائم بحق شعبنا وما دمره من بنية تحتية" والشيء الثاني أن "حماس أكدت أيضا أنه يمكن أن تُظهر مرونة كبيرة في ما يتعلق بموضوع صفقة تبادل الأسرى إذا وافق العدو على هذه الشروط".
 

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