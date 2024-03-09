أخبار التوك شو|انتصار السيسي: المرأة المصرية صاغت تاريخ الأمة.. رسالة مهمة من التنظيم والإدارة لراغبي التوظيف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

في يومها العالمي| انتصار السيسي: المرأة المصرية صاغت تاريخ ووجدان الأمة بصلابتها

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي، قائله: "أتوجه بالتحية والتقدير إلى جميع سيدات مصر".



احتفالية المرأة | انتصار السيسي : عظيمات مصر موجودين في كل عصر

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة لسيدات مصر، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".



البنك الأهلي : الصرافات والمصارف الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية ..فيديو

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، ليس لنتيجة قرارات تحرير سعر الصرف فحسب، بل نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.



رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر أمة الشهداء.. فيديو

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الاحتفال بيوم الشهيد ليس تكريما للشهيد لأنه ليس بحاجة للتكريم، متابعا أنه لحظة خروج روحه يشعر بالجنة وما فيها.



ابعدوا عن السماسرة | رسالة مهمة من التنظيم والإدارة لراغبي التوظيف

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، إن التقديم الإلكتروني حقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف العامة من أنحاء الجمهورية.



مصطفى بكري: شهر رمضان يقترب والنزيف مستمرا في شوارع فلسطين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نزيف الدم مستمرا في شوارع فلسطين مع قرب حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي المحتل يقصف ويقتل الأبرياء في قطاع غزة.



كرم جبر : صفقة رأس الحكمة فتحت شهية دول كثيرة للاستثمار بمصر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن صفقة "رأس الحكمة" فتحت شهية الكثير من الدول للاستثمار في مصر.

