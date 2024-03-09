أخبار الفن | رد مي فاروق على منتقديها بموسم الرياض .. تفاصيل مسلسلات رمضان 2014.. نجيب ساويرس ومحمد رمضان يتصدران الأعلي مشاهدة عبر يوتيوب

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

احتفل الفنان أحمد السعدني بفور الفريق الاهلي على فريق الزمالك فى المباراة التي أقيمت خلال الساعات الماضية ، فى المملكة العربية السعودية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات أكس .

ومازح الفنان أحمد السعدني الإعلامي عمرو أديب قائلاً : أحلى من الماتش والكأس ، بحبك يا عمرو ، إمام عاشور .

ردت الفنانة مي فاروق عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي “ أكس ” ، على بعض الانتقادات التى تعرضت بإطلالتها فى حفلها الأخير بالرياض .

وقالت مي فاروق في تغريدة عبر موقع “ أكس ” : شكرا لكل الآراء اللي وصلت لي عن حفل امس

‏شكرا لكل الاراء الايجابية ولكل الانتقادات المحترمة البناءة الراقية كل احترامي للجميع >

محارب .. واحد من أبرز الاعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم ، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق والدراما .

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أشغال شقة .. مسلسل من أبرز الأعمال الكوميديا التى من المقرر ان يخوض من خلالها الفنان هشام ماجد الماراثون الرمضاني القادم لعام 2024 .

تبدأ أحداث العمل حين يُرزق (حمدي عبدالرحيم) أخصائي الطب الشرعي وزوجته بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.

صدر الفنان محمد رمضان ورجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع توتيوب ، بعد نشرهما مقطع من أحد الاعلانات التى من المقرر ان يظهران فيها خلال شهر رمضان لـ احدي شركات الاتصالات الشهيرة .

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو فيلم ع الزيرو ، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين بينهم نيللى كريم، جوم

انا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

كشف المؤلف محمود حمدان عن تفاصيل مسلسله الجديد “ حق عرب ” ، والذى يتعاون من خلاله مع الفنان أحمد العوضي ، ويعرض خلال شهر رمضان القادم .

وقال المؤلف محمود حمدان فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل حق عرب يتحدث عن صراعات عائلات فى حي المغربلين فى مصر القديمة .