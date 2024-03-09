مسلسل محارب رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن قنوات العرض والقصة كاملة

محارب .. واحد من أبرز الاعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم ، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق والدراما .

قصة مسلسل محارب :

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته .

محارب يواجه داخل الاحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب :

مسلسل محارب يضم عدد من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب :

تتؤلي مهمة إخراج مسلسل “ محارب ” المخرجة شيرين عادل هي مخرجة مصرية، تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب".

إما مسلسل “ محارب ” فهو من تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال .

الترويج لـ محارب :

خلال الايام الماضية قام فريق عمل مسلسل محارب بالترويج الى العمل بشكل مبتكر ، حيث بدأت القصة حين قام مؤلف العمل محمد حسن بشير بعمل تحدي بين فريق العمل ، بعد ان يقوم بالسؤال عن معلومات عن العمل فى ثواني معدودة ، وخلال الفيديو الذى سجله مع الفنان حسن الرداد لم يتذكر كل اسماء فريق العمل ، مما دفع الفنان سلوي عثمان لتصوير فيديو تقوم فيه بضرب حسن الرداد ، ثم توالت الفيديوهات من قبل فريق العمل .

كما قام الفنان حسن الرداد بتقديم أغنية قام فيها بذكر كل أسماء فريق العمل .

القنوات العارضة لمسلسل “ محارب ” :

يعرض مسلسل “ محارب ” على مجموعة قنوات cbc ، بالإضافة الى كل من منصات جوي و watch it .