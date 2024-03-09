عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلمي وفهمي والسعدني وهاني فرحات.. نجوم الفن في مبارأة الأهلي والزمالك

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، على حضور مبارأة الكأس بين فريقي الاهلي والزمالك، والتي أقيمت فى المملكة العربية السعودية مساء أمس .

ومن بين الحضور أحمد حلمي وأحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني والمايسترو هاني فرحات وكل من رجال الاعمال أحمد أبو هشيمة ومحمد زكي .

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الأهلي وجهازه الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ 39.

أشاد بالروح العالية للاعبين، والإصرار على حسم البطولة لمصلحة الأهلي.

 

وأكد "الخطيب" أن هذا الفوز يلقي بالمسئولية على كل عناصر المنظومة، ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كافة المستويات.

كما وجه التحية والشكر إلى جماهير الأهلي الوفية، التي تساند النادي وفرقه الرياضية في كل المواقف، لا سيما التي تواجدت في ملعب المباراة مساء اليوم وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين، ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء.

وجدد الكابتن محمود الخطيب الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقته بعثة الأهلي، مثلما جرى في السابق أثناء المشاركة في مونديال الأندية، ولاقى فيها فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية.

أحمد حلمى أحمد صلاح السعدني الأهلي والزمالك احمد ابو هشيمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب علي فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

ترشيحاتنا

انتشال جثة سيدة من البحر اليوسفي في سمالوط بالمنيا.. ما حكايتها؟

بايدن: وقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان يبدو صعبًا

أضرار شوي اللحمة على الفحم.. خبير يوضح الطريقة الصحية للتسوية

دعاء آخر ليلة من شعبان.. أدركه بـ 12 كلمة لقضاء أصعب الحوائج

فى دقائق.. أماكن مميزة بالمولات لاستخراج الفيش الجنائى

فصائل عراقية تعلن قصف مصافي نفط إسرائيلية في حيفا بالطيران المسير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما تقدرش تستغنى عن الأكل .. هذه الأبراج تعانى جدا فى الصيام

حلمي وفهمي والسعدني وهاني فرحات.. نجوم الفن في مبارأة الأهلي والزمالك

فاهمين رمضان غلط.. جمال شعبان يوضح مفهوم خاطئ شائع بين المسلمين

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

فيديو

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ