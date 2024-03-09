نجيب ساويرس ومحمد رمضان يتصدران الأعلي مشاهدة عبر يوتيوب.. تفاصيل

تصدر الفنان محمد رمضان ورجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع توتيوب ، بعد نشرهما مقطع من أحد الاعلانات التى من المقرر ان يظهران فيها خلال شهر رمضان لـ احدي شركات الاتصالات الشهيرة .

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو فيلم ع الزيرو ، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء ويناقش الفيلم قضية تجارة الأعضاء من خلال العمل.

أخر أفلام محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان فى السينما قبل تقديمه فيلم ع الزبرو ، هو “هارلي” ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر وشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.