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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صراع عائلات.. مؤلف مسلسل حق عرب يكشف تفاصيله وتعاونه مع أحمد العوضي

صدى البلد

كشف المؤلف محمود حمدان عن تفاصيل مسلسله الجديد “ حق عرب ” ، والذى يتعاون من خلاله مع الفنان أحمد العوضي ، ويعرض خلال شهر رمضان القادم . 

وقال المؤلف محمود حمدان فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل حق عرب يتحدث عن صراعات عائلات فى حي المغربلين فى مصر القديمة .

واضاف محمود حمدان : أحمد العوضي شخص محبوب من قبل الجمهور وحين يقدم فى أولي بطولاته المطلقة ومن الطبيعي ان يقدم دور بطل شعبي ، خاصة وانه قدم العام لماضي شخصية مختلفة من الصعيد ، وهذا العام سيقدم دور مختلف تمامًا . 

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واستكمل أحمد العوضي : المشاهد المصري يحب تيمة البطل الشعبي ، ولكن الاهم كيفيه تقديمها له ، وسيري المشاهد تلك التيمة بشكل مختلف فى مسلسل حق عرب .

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

 

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