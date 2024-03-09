صراع عائلات.. مؤلف مسلسل حق عرب يكشف تفاصيله وتعاونه مع أحمد العوضي

كشف المؤلف محمود حمدان عن تفاصيل مسلسله الجديد “ حق عرب ” ، والذى يتعاون من خلاله مع الفنان أحمد العوضي ، ويعرض خلال شهر رمضان القادم .

وقال المؤلف محمود حمدان فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل حق عرب يتحدث عن صراعات عائلات فى حي المغربلين فى مصر القديمة .

واضاف محمود حمدان : أحمد العوضي شخص محبوب من قبل الجمهور وحين يقدم فى أولي بطولاته المطلقة ومن الطبيعي ان يقدم دور بطل شعبي ، خاصة وانه قدم العام لماضي شخصية مختلفة من الصعيد ، وهذا العام سيقدم دور مختلف تمامًا .

واستكمل أحمد العوضي : المشاهد المصري يحب تيمة البطل الشعبي ، ولكن الاهم كيفيه تقديمها له ، وسيري المشاهد تلك التيمة بشكل مختلف فى مسلسل حق عرب .

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.