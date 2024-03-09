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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لحسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أبدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، غضبه الشديد من مستوى لاعبي فريقي الأهلي والزمالك.

الاهلي والزمالك 

مباراة الأهلي والزمالك

وحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب مباراة الزمالك والأهلي، من ملعب بارك الأول بالعاصمة السعودية الرياض، لمتابعة لاعبي الفريقين.

وأكد مصدر قريب من التوأم، أن حسام حسن، أبدى استيائه من المستوى الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي والزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس مصر.

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الأهلي يفوز على الزمالك بكأس مصر

ويرى العميد، أن جميع لاعبي الأهلي والزمالك، كانوا بعيدين تمامًا عن مستواهم الفني، ولم يظهروا بالأداء المنتظر منهم في المباراة.

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيي نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022- 22023.

الاهلي والزمالك 

معسكر منتخب مصر

واختار حسام حسن 7 لاعبين محترفين للانضمام للمعسكر المقبل، وهم، محمد صلاح- ليفربول الإنجليزي، أحمد حجازي- اتحاد جدة السعودي، محمود حسن «تريزيجيه»- طرابزون سبور التركي، مصطفى محمد- نانت الفرنسي، عمر مرموش- آينتراخت فرانكفورت الألماني، حمدي فتحي- الوكرة القطري، محمد شريف- الخليج السعودي

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا خلال الفترة من 13 مارس الجاري حتى 26 من ذات الشهر، استعدادًا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، التي سيشارك بها منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

وسيخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نيوزيلندا يوم 22 مارس، على أن يلعب الفائز مع الفائز من مباراة كرواتيا وتونس يوم 26 في المباراة النهائية.

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