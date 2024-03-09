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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو عن نهائي كأس مصر : ربنا يكون في عون حسام حسن

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على فوز الأهلي في نهائي كأس مصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أكس.

 

وكتب ميدو :"هذه المباراة عنوانها بالنسبة لي (ربنا يكون في عون حسام حسن)".

 

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بأن الشوط الأول في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر كان واحد من أسوأ الأشواط في مباريات القمة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك للأهلاوية بالفوز بكأس مصر، وحظ أوفر لجماهير الزمالك".

وأضاف: "الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، وبعد 10 دقائق الأهلي لم يكن جاهزًا لفكرة جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك في وسط الملعب، لذا اعتمد الأهلي على الكرات الطولية".

وتابع: "كولر وجوميز فاجئونا بتشكيل وسط الملعب.. جوميز اختار اللعب بعبد الله السعيد في وسط الملعب، وهذه كانت مفاجأة بالنسبة لي، وكولر فاجئنا بالدفع بكريم نيدفيد، في ظل وجود مروان عطية".

وأكمل: "كأداء وشكل عام، الشوط الأول كان واحد من أسوأ الأشواط في تاريخ مباريات الأهلي والزمالك، لاعبو الأهلي والزمالك كانوا يرتكبون كمًا كبيرًا من التمريرات الخاطئة، لم أشاهد ذلك من قبل في مباريات القمة".

وواصل: "أي مدرب يتولى تدريب منتخب مصر حاليًا سيتعرض للظلم، اللاعبون يلعبون في مدرجات خاوية.. يجب أن يلعب اللاعبون في مدرجات مليئة بالجماهير أسبوعيًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي ارتكب الأخطاء، ولكنه فاز في المباراة".

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