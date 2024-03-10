الأمين العام للمحاكم العربية للقضاء الإداري يكشف لصدى البلد خطة الاتحاد.. فيديو

أكد المستشار محمد عبد الوهاب الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مصر دائما تبذل مجهود كبير للقيام بدورها المحورى فى الوطن العربى، لوحدته ونهضته، من خلال توطيد أواصر الصداقة بينهم، لاسيما فى مجال الوحدة القضائية والقانونية.

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري لـ"صدى البلد"، إلى دور مجلس الدولة أحد أكبر واقدم الصروح القضائية فى الشرق الاوسط والدور العظيم الذى تقوم به فى توحيد العرب تحت مظلة قضائية، مؤكدا على المجهود الكبير الذى يبذله الاتحاد العربى فى تنظيم الدورة التدريبية الأولى للقضاه العرب.

الكاتب الصحفى محمد زهير يحاور المستشار محمد عبد الوهاب

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، إن يستضيف الاتحاد العربي للقضاء الإداري اكثر من 50 قاضيا من 15 دولة عربية لينظيم دورة تدريبية تضم قضاة المشروعية العاملين في مجال القضاء الإداري من الدول العربية أعضاء الاتحاد، مؤكدا أن الخطة التي وضعتها الجمعية العامة باجتماعها السادس ووفقا لتوجيهات المستشار رئيس مجلس الدولة المصري بتفعيل دور الاتحاد المنوط به تم انعقاد الدوره التدريبية الاولى للاتحاد والتي تعد نقلة نوعية غير مسبوقة.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أنه انطلاقا لإنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الاداري لتعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنميه مهارات قضاة الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري ايضا ان تكون هذه الدورة مناسبة لإطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد والتي تحتوي على مكتبة ضخمة لأحكام إلكترونية تكون مرجعا لقضاة الدول العربية والمشتغلين بالقانون.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية تتيح للدول الأعضاء سهولة وضع البيانات الخاصة بها من خلال حساب خاص بكل دولة وتيسير وتيسر لمستخدمي الموقع سهولة الوصول للمعلومات والبيانات، مؤكدا أن انضمام دوله الجزائر سيكون هناك تعاون أكبر مع دوله الجزائر في الاتحاد، مشيرا إلى وجود مشاورات ومباحثات مع عدد من الدول العربية للانضمام إلى الاتحاد خلال الفترة القادمة

وتحدث الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري عن الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي يضم جميع الأحكام القضائية والقانونية لجميع المحاكم على مستوى الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي كذلك الفتاوى الصادرة عن هيئات وأقسام الفتاوى والتشريع في مجلس الدولة العربية والتي وصلت إلى 2000 حكم على الموقع الإلكتروني.

وكشف الأمين العامة اتحاد العربي للقضاء الإداري عن خطة عمل الاتحاد الفترة القادمة، مؤكدا أنه يجري الآن تدريب بشكل مكثف لجميع القضاة أعضاء المحاكم الاتحاد ونهدف خلال الفترة القادمة إلى عقد مؤتمر دولي يضم مجالس الدول مجالس الدولة في الدول الأوروبية للتفاعل مع مدارس الدولة في الدول العربية، وسيتم عقد دوره تدريبية لجميع للقطاع خلال ثلاثة شهور وهناك مفاوضات مع أكثر من دوله عربية أخرى لانضمام الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة المصري رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري الدورة التدريبية الأولى التي تأتي بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و ٥ مارس بأحد فنادق القاهرة بحضور ١٠ دول عربية.

وتعد هذه الدورة هي أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب- رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعددا من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.

الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيما قضائيا عربيا في مجال القضاء الإداري...