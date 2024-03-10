عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمين العام للمحاكم العربية للقضاء الإداري يكشف لصدى البلد خطة الاتحاد.. فيديو

الكاتب الصحفى محمد
الكاتب الصحفى محمد زهير يحاور المستشار محمد عبد الوهاب

أكد المستشار محمد عبد الوهاب الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مصر دائما تبذل مجهود كبير للقيام بدورها المحورى فى الوطن العربى، لوحدته ونهضته، من خلال توطيد أواصر الصداقة بينهم، لاسيما فى مجال الوحدة القضائية والقانونية.

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري لـ"صدى البلد"، إلى دور مجلس الدولة أحد أكبر واقدم الصروح القضائية فى الشرق الاوسط والدور العظيم الذى تقوم به فى توحيد العرب تحت مظلة قضائية، مؤكدا على المجهود الكبير الذى يبذله الاتحاد العربى فى تنظيم الدورة التدريبية الأولى للقضاه العرب.

الكاتب الصحفى محمد زهير يحاور المستشار محمد عبد الوهاب 

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، إن يستضيف الاتحاد العربي للقضاء الإداري اكثر من 50 قاضيا من 15 دولة عربية لينظيم دورة تدريبية تضم قضاة المشروعية العاملين في مجال القضاء الإداري من الدول العربية أعضاء الاتحاد، مؤكدا أن الخطة التي وضعتها الجمعية العامة باجتماعها السادس ووفقا لتوجيهات المستشار رئيس مجلس الدولة المصري بتفعيل دور الاتحاد المنوط به تم انعقاد الدوره التدريبية الاولى للاتحاد والتي تعد نقلة نوعية غير مسبوقة.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أنه انطلاقا لإنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الاداري لتعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنميه مهارات قضاة الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري ايضا ان تكون هذه الدورة مناسبة لإطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد والتي تحتوي على مكتبة ضخمة لأحكام إلكترونية تكون مرجعا لقضاة الدول العربية والمشتغلين بالقانون.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية تتيح للدول الأعضاء سهولة وضع البيانات الخاصة بها من خلال حساب خاص بكل دولة وتيسير وتيسر لمستخدمي الموقع سهولة الوصول للمعلومات والبيانات، مؤكدا أن انضمام دوله الجزائر سيكون هناك تعاون أكبر مع دوله الجزائر في الاتحاد، مشيرا إلى وجود مشاورات ومباحثات مع عدد من الدول العربية للانضمام إلى الاتحاد خلال الفترة القادمة
وتحدث الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري عن الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي يضم جميع الأحكام القضائية والقانونية لجميع المحاكم على مستوى الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي كذلك الفتاوى الصادرة عن هيئات وأقسام الفتاوى والتشريع في مجلس الدولة العربية والتي وصلت إلى 2000 حكم على الموقع الإلكتروني.

وكشف الأمين العامة اتحاد العربي للقضاء الإداري عن خطة عمل الاتحاد الفترة القادمة، مؤكدا أنه يجري الآن تدريب بشكل مكثف لجميع القضاة أعضاء المحاكم الاتحاد ونهدف خلال الفترة القادمة إلى عقد مؤتمر دولي يضم مجالس الدول مجالس الدولة في الدول الأوروبية للتفاعل مع مدارس الدولة في الدول العربية، وسيتم عقد دوره تدريبية لجميع للقطاع خلال ثلاثة شهور وهناك مفاوضات مع أكثر من دوله عربية أخرى لانضمام الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة المصري رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري الدورة التدريبية الأولى التي تأتي بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و ٥ مارس بأحد فنادق القاهرة بحضور ١٠ دول عربية.

وتعد هذه الدورة هي أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب- رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعددا من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.

الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيما قضائيا عربيا في مجال القضاء الإداري...

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

خالد الغندور: عبد الله السعيد اتظلم ومدرب الزمالك خلص عليه

موضوعات متعلقة

الدستورية: المحكمة العمالية مختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

الدستورية: عدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين يفقدها دستوريتها

الدستورية: تجريم الإعتداء على الأراضي الزراعية أمر ملزم للمشرع

تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص بمدينتي العبور و15 مايو

مسئولو الإسكان يتفقدون محطتي تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي بالمنصورة الجديدة

لزيادة طاقتها.. وزير الإسكان يتابع مشروع توسعة مأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية

رئيس جهاز ملوي الجديدة يتفقد مرافق أراضي الإسكان المتميز ومشروع جنة.. صور

ترشيحاتنا

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

المدارس تستعد لرمضان| شاهد تعليق الزينة بالفصول وإعلان مواعيد الدراسة بالشهر الكريم

نجم تشيلسي السابق: محمد صلاح أعظم إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأمين العام للمحاكم العربية للقضاء الإداري يكشف لصدى البلد خطة الاتحاد.. فيديو

الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة البث التليفزيوني بدون ترخيص

الاحتفال بـ هلال رمضان 2024 .. حكمه ومظاهره عبر التاريخ الإسلامي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دراجات كهربائية مشتعلة بالنيران داخل شاحنة.. ما السبب؟

في 20 دقيقة.. طريقة عمل الزبادي الموفرة بدون ماكينة

صغرت 30 سنة.. شاهد إلهام شاهين بملامح شبابية تثير الجدل بالفيسبوك

الخوف من الفشل.. أسباب تجعل الرجل يتمسك بالعزوبية

فيديو

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ